Reggie Miller sur Michael Jordan : “Je ne veux pas que les gens se disent : pourquoi il le hait ? Ce n’est pas de la haine, plus un douloureux respect”

Si l’ensemble de la planète basket attendait avec impatience la diffusion des premiers épisodes du documentaire The Last Dance, sur la dernière saison de Michael Jordan aux Bulls, Reggie Miller était lui un peu à part.

“J’ai regardé, à reculons, mais j’ai regardé. Si je ne venais pas dans cette émission ce matin (lundi, puisque la série est diffusée le dimanche soir aux États unis ndlr), je pense que je ne l’aurais pas regardé hier. Peut-être aujourd’hui, mais probablement pas hier. Je ne veux pas que les gens se disent : “Pourquoi il le hait ?” Ce n’est pas de la haine, plus un douloureux respect. Parce que ce qui sont dans ce documentaire, on a vécu cette saison. Je l’ai vécu.” Reggie Miller.

Comme les Bulls de Jordan et les Pacers de Miller se sont affrontés en finale de conférence cette année (pour une victoire des Bulls évidemment), ce n’est pas surprenant d’apprendre que Miller interviendra dans le documentaire. Et pourtant, l’ailier n’était pas très chaud.

“Je l’ai fait à reculons encore une fois. J’ai essayé de ne pas le faire, je ne le voulais pas. Mais tout le monde au bureau de la NBA me disait qu’il fallait que je le fasse. Je disais que je n’en avais pas besoin. Mais ensuite, je me suis dit que, peut-être, ça faisait partie du processus de guérison. Je ne veux pas que les gens pensent que c’était une grosse rivalité, parce que ça voudrait dire qu’on était au même niveau. Et je n’étais clairement pas à son niveau, OK ? Mais j’ai aimé me battre avec lui. Je sais que beaucoup de gars se mettraient à genoux devant lui, ce n’est pas mon genre. Ce n’était pas dans ma nature de faire ça. Peut-être que j’aurais dû. Mais au final, c’était bien de parler de ces moments, ça m’aide à tourner la page.” Reggie Miller.