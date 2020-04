Il y a 23 ans Michael Jordan, un cigare à la bouche, demandait aux Bullets qui allait défendre sur lui avant d’en planter 55…

Le 27 avril 1997 lors du game 2 du premier tour des playoffs entre les Washington Bullets et les Chicago Bulls, Michael Jordan, 34 ans, signait encore une fois une des meilleures performances offensives de l’histoire des playoffs. Ce match est aussi entré dans la légende car avant le coup d’envoi, il avait pris un malin plaisir à trash talker les stars des Bullets Chris Webber et Juwan Howard.

“Nous jouons chez eux, et il est là à la salle en train de fumer un cigare. Il fume ce putain de cigare avant la rencontre comme si c’était déjà plié. Donc Juwan et moi, nous descendons du bus et il nous balance : ‘Qui défend sur moi ce soir ?’ Et c’est là que tu es supposé dire : ‘Man, ferme-là, on va vous battre.’ et il a planté 55 points.” Chris Webber