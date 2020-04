Michael Jordan sur les Bad Boys de Detroit : « Même aujourd’hui, cette haine perdure encore »

Trois années d’affilée, les « Bad Boys » des Pistons ont éliminé les Bulls de Michael Jordan : en 5 matchs lors des demi-finales de conférence Est 1988, en 6 matchs lors des finales de conférenc Est 1989 (alors que Chicago avait mené 2-1) et en 7 matchs lors des finales de conférence Est 1990 (alors que les Bulls avaient terminé la saison 1ers de la conférence et Detroit 3ème).

« Oh, je les détestais. Même aujourd’hui, cette haine perdure encore. » Michael Jordan dans l’épisode 3 de The Last Dance, disponible sur Netflix

De ces séries sont nées les fameuses « Jordan Rules ».

En 1991 enfin, Chicago est passé, à l’occasion des finales de conférence, sans débat, 4-0. À 7.9 secondes de la fin du match 4, et à l’initiative de Bill Laimbeer selon Thomas, les Pistons ont quitté le terrain sans attendre le buzzer pour serrer la main de leurs adversaires. « Normal pour l’époque » selon Thomas, dont les explications n’ont pas convaincu Jordan.

« Regarde notre Game 7 en 1990. J’ai serré la main de tout le monde. Deux années d’affilée, on leur a serré la main quand ils nous ont battus. On a fait preuve d’un certain respect. C’est le fair-play, peu importe combien ça fait mal. Et croyez-moi, ça a fait bien mal […] Ils n’avaient pas à nous serrer la main, on savait déjà qu’on leur avait botté les fesses, on les avait passés, et rien que ça pour moi d’une certaine façon, c’était mieux que de gagner le titre (4-1 contre les Lakers). » Michael Jordan