Défi : pouvez-vous nommer les 30 équipes NBA dans le temps imparti ?

En attendant la fin du confinement et peut-être la reprise de la NBA, petit défi sur le nom des 30 équipes de la ligue. A première vue cela parait très simple, mais vous allez vite voir qu’en 3 minutes cela ne l’est peut-être pas tant que ça, surtout quand il n’en reste plus que 3 ou 4 et que vous avez tout à coup un trou de mémoire.

Vous pouvez aller plus vite en inscrivant uniquement le nom de l’équipe, sans celui de la ville. Exemple : Spurs pour San Antonio Spurs

C’est parti ! (à faire de préférence sur PC)