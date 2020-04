Pour John Calipari le programme G-League va avoir un impact négatif sur des des milliers de lycéens

Hier c’est un 3ème gros prospect sorti de High School, le meneur Daishen Nix, qui a décidé de rejoindre le programme de G-League pour les meilleurs prospects en vue de la draft NBA 2021. Le cas de Nix est en plus particulier puisqu’il s’était engagé il y a des mois à rejoindre UCLA et il est donc revenu sur cette décision. Il devrait gagner au moins 300 000$, sans les futurs bonus.

John Calipari, coach de Kentucky, pense que ce programme G-League est une mauvaise idée

“Mon souci avec le fait que la G-League essaie d’attirer les joueurs en leur donnant plus d’argent, ce n’est pas les gamins qu’ils signent. Ce sont les milliers de joueurs de 14-15 ans qui se demandent comment ils vont y arriver et quand on sait que c’est seulement 2%. Nous ne parlons pas de 50 joueurs. Ce sera des milliers et des milliers.” Calipari