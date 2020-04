C’était il y a 29 ans : le poster légendaire de Michael Jordan sur Patrick Ewing

30 avril 1991. Game 3 du 1er tour des playoffs entre Chicago et New York au Madison Square Garden. Les Bulls bouclent leur série 3-0 avec une victoire 103-94 avant de successivement balayer Philadelphie, Detroit et Los Angeles pour filer vers le titre (le premier de Michael Jordan). Au cours de ce match, His Airness a claqué l’un de ses dunks les plus emblématiques de sa carrière, sur la tête du grand Pat’ Ewing ! Avec un ralenti devenu légendaire :

