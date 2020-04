Le jour où Michael Jordan a éteint (et trash talk) son adversaire avec la Dream Team après 36 trous de golf

Si le baseball était son deuxième sport de prédilection après le basket, Michael Jordan était aussi un féru de golf. Féru au point de faire deux fois 18 trous trous avant un match de qualification olympique au J.O 1992 d’après ce que raconte Charles Barkley sur ESPN.

“Nous sommes allés jouer 18 trous et Chuck [Daly] a dit ‘Ok c’était un bon moment’ et Michael a répondu ‘Non je vais jouer un autre 18 trous.’ J’ai commencé à lui dire qu’on avait un match le soir, mais il me disait que ça irait bla-bla-bla.” Charles Barkley

Puis vient le match du soir, où Team USA rencontre Porto Rico. Michael Jordan débarque et propose de défendre sur le meneur adverse pour une raison bien particulière.

“Donc Michael arrive après avoir fait ses 18 trous. On se prépare pour le match et Chuck Daly nous dit ‘Charles, tu défends sur lui. Scottie tu défends sur lui.’ Puis Michael a rétorqué ‘Non je le prends.’ C’était le meneur de Porto Rico, ce que lui a rappelé Chuck Daly. Michael l’a regardé et a répondu ‘J’ai dit que je le prenais. J’ai lu quelque chose qu’il a dit dans le journal à propos de moi, je m’en occupe.’ Dans le vestiaire tout le monde lui disait ‘Tu viens de jouer 36 trous et tu vas défendre sur un meneur ?’ Michael n’allait pas laisser ce gars dribbler. Il venait de faire 36 trous et a parlé à ce gars pendant tout le match du genre ‘Hey, ne reparle plus jamais de moi publiquement. Je suis Michael Jordan, ne parle plus jamais de moi.'” Charles Barkley