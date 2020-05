Il y a 50 ans : le retour héroïque de Willis Reed et le premier titre des Knicks

Le 8 mai 1970 les Los Angeles Lakers et les New York Knicks s’affrontaient au Madison Square Garden pour le Game 7 des finales NBA. Willis Reed, MVP de la saison régulière et du All-Star Game, a marqué à jamais l’histoire de la ligue ce jour-là. Et pourtant, jusqu’à quelques minutes du début du match, on pensait que les New Yorkais ne pourraient pas compter sur lui. Victime d’une déchirure au mollet droit lors du Game 5, il avait raté le Game 6 lors duquel Wilt Chamberlain, enfin débarrassé de celui qui le dominait jusque là, avait été monstrueux avec 45 points et 27 rebonds.

Mais à l’échauffement, un Reed boitillant a tout à coup fait son apparition sous la clameur du MSG.

“Je ne voulais pas me regarder dans le miroir 20 ans plus tard et me dire que j’aurais voulu jouer ce match.” Reed

L’histoire était en route puisque l’intérieur a rapidement marqué deux paniers pour booster les siens avant de laisser le relais à un énorme Walt Frazier, auteur de 36 points et 19 passes pour un large succès des Knicks 113-99 et un premier titre. Reed, malgré ses 4 petits points dans ce match, était élu MVP avec 31.8 points, 15 rebonds et 3.8 passes lors des 4 premiers matchs.

Voici le match