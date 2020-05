Kevin Love : “Michael Jordan était comme une planète, et tout ceux qu’il approchait restaient dans son orbite”

Quand on pense à Dennis Rodman et Kevin Love, on ne se dit pas au premier abord que les deux ne se ressemblent pas vraiment. Le premier est très extraverti alors que le second est beaucoup plus discret, et pourtant ils ont un point commun, et le documentaire The Last Dance a permis à Love de s’en apercevoir. Lors de l’épisode trois, Rodman explique que jouer au basket n’est pas un métier pour lui, mais qu’il est payé pour gérer tout ce qu’il se passe en dehors des parquets. Et c’est là où les deux joueurs se rejoignent.

“Jouer, être sur le terrain, c’est facile et agréable. Oui, on est regardé malgré tout. Mais le plus dur, c’est tout le bordel en dehors.” Kevin Love.

Bon, l’ailier fort des Cavs n’en est clairement pas réduit au même point que Rodman, qui était une véritable rockstar. Mais son association avec LeBron James et Kyrie Irving lui a apporté des rumeurs de trade et un environnement pas toujours très sain médiatiquement parlant. Les médias ont joué un rôle là-dedans évidemment, mais les réseaux sociaux aussi, et ils n’existaient pas à l’époque de Rodman.

“J’ai toujours eu cette idée au fond, parce qu’à l’époque des Bulls il n’y avait pas de réseaux sociaux et toute cette attention permanente. Mais c’est presque comme LeBron. Michael Jordan était comme une planète, et ceux qu’il approchait restaient dans son orbite. Je ne m’étais jamais vraiment rendu compte de ça. Je n’essaie pas de créer un parallèle, mais c’était une époque assez dingue avec les médias, surtout quand ils étaient menés deux à zéro contre New York (en 1993, pendant les finales de conférence ndlr), et il est allé au casino avec son père. Les médias en ont fait une immense affaire, et essayaient de le réduire en morceaux. C’était aussi intéressant, je ne savais pas ça. J’étais trop jeune pour comprendre ce qu’il se passait.” Kevin Love.

Né en 1988, Love était effectivement un peu petit pour se rendre compte des événements, et même s’en souvenir maintenant. Du coup, il apprécie beaucoup le documentaire.

“C’est incroyable. Au final, si on n’a plus rien à se dire, je peux parler de ça toute la journée. C’est si amusant à regarder.” Kevin Love.

Cette saison, Love a joué 56 matchs, et tourne à 17,6 points, 9,8 rebonds et 3,2 passes décisives par match. Il ne devrait toutefois pas faire long feu aux Cavaliers, étant donné qu’il n’apprécie pas de jouer avec les jeunes de l’équipe, en particulier Collin Sexton.

