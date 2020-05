Il y 4 ans Stephen Curry devenait le premier MVP à l’unanimité de l’histoire

Le 10 mai 2016, sans la moindre surprise, Stephen Curry était désigné MVP de la saison au terme d’un exercice incroyable. Il marquait l’histoire en devenant le premier joueur à être élu MVP à l’unanimité. Il faut dire qu’il avait mené les Warriors à un bilan record de 73 victoires et 9 défaites tout en établissant un record de tirs à 3-pts avec 402. Cette saison là il avait tourné à 30.1 points à 50.4%, 45.4% à 3-pts, 90.89% aux lancers, 5.4 rebonds, 6.7 passes et 2.1 interceptions pour un second trophée de MVP de suite.

Voici son top 30 de cette saison :