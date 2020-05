En 2017, Jayson Tatum espérait être drafté par Phoenix : « J’ai répondu à mon agent : ‘Non, je ne veux pas aller à Boston’ »

Markelle Fultz et Lonzo Ball attendus en première et deuxième position de la draft 2017, Jayson Tatum s’imaginait atterrir soit à Philadelphie (3ème choix) soit à Phoenix (4ème choix). Une petite semaine avant la draft, il avait même fait des Suns ses favoris après une visite à Phoenix, où les dirigeants lui avaient exposé une possible association avec Devin Booker.

« J’ai appelé ma mère en lui disant : ‘Je crois que je veux aller à Phoenix’. » Jayson Tatum via All The Smoke

Danny Ainge en a voulu autrement en tradant son first pick à Philadelphie, trois jours avant la draft.

« Mon agent m’appelle et me dit : ‘Danny Ainge a appelé, ils vont trader leur pick. Ils vont avoir le 3ème choix et ils veulent que tu viennes à Boston faire un workout’. J’ai répondu : ‘Non, je ne veux pas aller à Boston. J’aime bien Phoenix, c’est cool, il fait beau, j’aurais une grande maison, une piscine, ma mère sera là…’ » Jayson Tatum

Brad Stevens l’a appelé peu de temps après mais là encore, Tatum n’était pas convaincu.

« On a raccroché et j’étais genre : ‘Je ne vais pas à ce workout’. » Jayson Tatum

C’est finalement son coach à Duke Mike Krzyzewski qui l’a convaincu d’accepter ce fameux workout, en lui expliquant qu’il pourrait apprendre beaucoup de Stevens, et qu’il pourrait gagner à Boston.

« Il y avait une part de moi qui ne voulait pas aller à Boston parce que c’était l’équipe n°1 à l’Est. Ils avaient Isaiah Thomas, Al Horford, (Marcus) Smart, JB (Jaylen Brown), Jae Crowder. Je me disais que je n’allais pas jouer. Mais tout a bien fonctionné finalement, c’était la meilleure décision. » Jayson Tatum

Pour le moment, l’ailier est en effet le seul All-Star de sa classe.