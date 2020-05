Il y a un an : le shoot légendaire de Kawhi Leonard face aux Sixers

Le 12 mai 2019, Kawhi Leonard écrivait une des plus belles pages de l’histoire des playoffs NBA avec un shoot à jamais gravé dans les mémoires pour propulser les Raptors en finale de conférence.

Cela a aussi donné des clichés incroyables, comme celui de Mark Blinch.

The world's most prestigious photojournalism contest has named "Kawhi Leonard’s Game 7 Buzzer Beater" by Mark Blinch as the single best sports photo of the year: https://t.co/xpCoLRmh3n pic.twitter.com/V6cu9YdBuv

— Jonathan Goldsbie (@goldsbie) April 16, 2020