Dans ce Game 5 du second tour des playoffs 1991, les Warriors se sont inclinés 124-119 face aux Lakers de Magic Johnson (28 points, 14 rebonds, 12 passes en 47 minutes), qui seront eux-mêmes battus 4-1 en Finales NBA par les Bulls. Mais Tim Hardaway Jr. a tout de même marqué le match avec ses 20 passes décisives délivrées en plus de 27 points et 5 interceptions !

