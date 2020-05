Nouvelle performance vintage et pour la troisième fois en quelques jours elle concerne la même série, la fameuse série Sixers – Raptors de 2001. Au Game 2 Allen Iverson avait inscrit 54 points, au Game 3 Vince Carter 50, et lors du Game 5, le 16 mai c’est Allen Iverson qui frappait. L’arrière menait les siens à une large victoire 121-88 avec 52 points points à 21/32 dont 8/14 à trois points, 7 passes et 4 interceptions.