Il y a 28 ans : “Whose game is it ? it’s Michael Jordan’s game !”

Dans une série légendaire entre les Bulls et les Knicks au stade des demi-finales de conférence 1992, il avait fallu attendre le Game 7 pour départager les deux franchises. Forcément, qui dit Game 7, dit Michael Jordan, comme l’avait lancé Magic durant la rencontre après une séquence un peu folle de MJ : “Whose game is it? it’s Michael Jordan’s game”. Ce soir-là il a écœuré les Knicks avec 42 points à 15/29 pour mener les Bulls à un large succès 110-81. Au tour suivant les Bulls avaient dominé les Cavaliers.