Le 18 mai 2008 les Boston Celtics accueillaient les Cavaliers pour un Game 7 rentré dans la légende, notamment en raison d’un incroyable duel entre Paul Pierce et LeBron James. Ce soir-là c’est Pierce qui a pris le dessus avec 41 points à 13/23 dont 4/6 à 3-pts, 4 reboonds, 5 passes et 2 interceptions pour une victoire 97-92 alors que LeBron compilait 45 points à 14/29 mais 3/11 à 3-pts et 14/19 sur la ligne des lancers, en plus de 5 rebonds 6 passes et 2 interceptions.