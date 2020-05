Il y a 34 ans Ralph Sampson crucifiait les Lakers sur un des shoots les plus dingues de l’histoire

Le 21 mai 2006 les Houston Rockets se déplaçaient à Los Angeles pour affronter les Lakers dans un Game 5 des finales de conférence déjà décisif puisqu’ils menaient 3-1 dans la série face aux champions en titre et meilleure équipe de l’Ouest. Ce match a été marqué par un panier incroyable au buzzer d’un des Twin Towers de Houston : Ralph Sampson. Le pivot a envoyé les Lakers en vacances sur un shoot dingue :

On this day in 1986, Ralph Sampson catches and hits the turnaround jumper to beat the buzzer and lift the @HoustonRockets over the Lakers in Game 5 of the Western Conference Finals! #NBAVault pic.twitter.com/OnrB4tq4rs

— NBA History (@NBAHistory) May 21, 2020