Il y a 16 ans : Le contre légendaire de Tayshaun Prince 

Avant le chase-down block de LeBron James en 2016 sur Andre Iguodala lors du Game 7 des finales NBA, il y a eu le contre mythique de Tayshaun Prince. On est en 2004, en finales de conférence lors du Game 2 entre les Pistons et les Pacers au Conseco Fieldhouse. Il reste une vingtaine de secondes et Detroit est en tête de 2 points, mais Billups perd le ballon et Reggie Miller file au layup…puis surgit Prince !