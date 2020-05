Il y a 18 ans : L’incroyable comeback des Boston Celtics de Paul Pierce

Le 25 mai 2002 s’est déroulé le second plus gros comeback de l’histoire des playoffs (à égalité avec celui des Clippers face aux Grizzlies en 2012, et derrière celui des Clippers l’an passé face aux Warriors). Ce jour-là au Fleet Center se déroulait le game 3 des finales de conférence entre les Celtics et les New Jersey Nets alors que la série était à égalité 1-1. Menés par le trio Jason Kidd, Kenyon Martin et Kerry Kittles, les Nets ont dominé largement la première mi-temps avec un score de 54-34 à la pause. Au retour des vestiaires, les choses ne se sont pas arrangées pour les locaux puisque l’écart est monté à 26 points (65-39) à 8’31 de la fin du troisième acte et c’est finalement avec un matelas très confortable de 21 points (74-53) que les Nets ont entamé le dernier quart. Paul Pierce a alors inscrit 19 de ses 28 points dans les 12 dernières minutes pour un quart remporté 41-16 et une victoire 94-90.

Les highlights de Paul Pierce