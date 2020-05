Il y a 27 ans, le 25 mai 1993, les Knicks accueillaient les Bulls pour le Game 2 des finales de conférence. Un match marqué par un dunk légendaire, celui de John Starks sur Horace Grant.

#OTD 25 years ago, John Starks dunked all over the Bulls! 😤 pic.twitter.com/FZ0fCw0ORI

— NBA TV (@NBATV) May 25, 2018