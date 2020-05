Oups : Michael Jordan enregistré en train de dire qu’il ne participerait pas aux JO de 1992 si Isiah Thomas était dans l’équipe

Alors qu’il avait à nouveau démenti dans The Last Dance avoir joué un rôle dans l’absence d’Isiah Thomas de la Dream Team 92, Michael Jordan est aujourd’hui rattrapé par un enregistrement de 2011 rendu public par le journaliste sportif et auteur Jack McCallum dans son podcast ‘The Dream Team Tapes‘, mis en ligne hier :

« Rod Thorn m’a appelé. J’ai dit : ‘Rod, je ne jouerai pas si Isiah Thomas est dans l’équipe’. Il me l’a assuré, il m’a dit : ‘Tu sais quoi ? Chuck (Charles Barkley) ne veut pas d’Isiah. Donc Isiah ne fera pas partie de l’équipe. » Michael Jordan

Architecte de la Dream Team, Thorn avait lui-même assuré il y a peu que jamais Jordan ne lui avait demander d’évincer Thomas.

Une chose est certaine, personne dans l’équipe, ou presque, ne voulait du meneur des Pistons.