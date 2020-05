Ragequit : Il y a 29 ans Michael Jordan et les Bulls faisaient enfin tomber les Pistons, Bad Boys jusqu’au bout

De 1988 à 1990, Michael Jordan et les Bulls se sont cassés les dents sur les Bad Boys de Detroit. Battus 4-1 en 88, 4-2 en 89 et 4-3 en 90, les Bulls retrouvaient leur ennemi juré lors des finales de conférence 91 avec cette fois un statut différent suite à leur grosse saison régulière et malgré les 2 titres des Pistons. C’était enfin la bonne puisque les Bad Boys allaient être totalement impuissants face à MJ et aux siens. C’est en seulement 4 matchs que Chicago disposait des Bad Boys avec un dernier match remporté à Detroit 115-94 ! Isiah Thomas, Bill Laimbeer et certains Pistons avaient alors quitté le terrain avant même la fin de la rencontre, sans serrer la main aux Bulls…

Michael Jordan avait été efficace sur la série avec 29.8 points mais à 53.5% bien mieux que ses 46.7% de l’année d’avant (et 46% en 89) et surtout 7 passes décisives par rencontre.