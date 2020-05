Il y a 23 ans John Stockton crucifiait les Rockets pour propulser le Jazz en Finales NBA

Le 29 mai 1997 le Jazz d’Utah de John Stockton et Karl Malone se déplaçait à Houston pour y défier les Rockets d’Hakeem Olajuwon, Clyde Drexler et Charles Barkley dans un Game 6 capital. Les hommes de Jerry Sloan menaient 3-2 et avaient donc une occasion de rejoindre pour la première fois de l’histoire de la franchise les Finales NBA. Tout s’est joué dans les dernières secondes et ce match est entré dans la légende en raison du shoot décisif de Stockton au buzzer