Il y a 13 ans : La fin de match surnaturelle de LeBron James pour terrasser les Pistons !

Le 31 mai 2007 LeBron James et les Cavaliers recevaient les Pistons pour le Game 5 des finales de conférence. Alors à 2-2, la série a basculé après une énorme performance de James, auteur de 48 points à 18/33, 9 rebonds et 7 passes pour une victoire en prolongation 109-107. Mais le plus impressionnant ce soir-là c’est qu’il a inscrit les 25 derniers points des siens dont 29 des 30 derniers !! Retour sur sa perf’