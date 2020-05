Il y a 21 ans les Spurs réalisaient un des plus gros hold-up de l’histoire : Sean Elliott et le Memorial Day Miracle

Le 31 mai 1999, les Spurs de San Antonio accueillaient les Portland Trail Blazers pour le Game 2 des finales de conférence. Vainqueurs du Game 1, les Texans, menés par David Robinson et Tim Duncan, ont été dominés, derrière au score toute la rencontre après un premier quart remporté 31-20 par les visiteurs. Portland était devant 52-34 en début de 3ème acte, mais à 12 secondes de la fin, après 1 seul lancer-franc sur 2 réussi par Damon Stoudamire, tout était encore possible avec seulement 2 points de retard. Sean Elliott, qui revenait d’une transplantation d’un rein, a alors été le héros de ce match. Servi par Bruce Bowen, et malgré la tentative d’interception de Stacey Augmon, et un déséquilibre, il a pu dégainer et faire passer les siens devant pour la toute première fois du match.

Derrière Walt Williams ratait le shoot de la gagne. Les Spurs filèrent ensuite en finales avec un 4-0 pour dominer les Knicks et remporter leur premier titre.