Steve Kerr : « Je pense pas que ce soit possible de battre ce record »

Jusqu’à la saison folle des Warriors en 2015-16 avec 73 succès sur 82 matchs, on a longtemps pensé que le record de 72 victoires des Bulls 1995-96 ne serait jamais battu, voire même simplement égalé. Et ce que l’on attendait peut-être encore moins, c’est que l’équipe qui y parvienne un jour ne réussisse pas à gagner le titre cette même année.

« C’était une saison tout simplement sensationnelle, c’est un accomplissement incroyable. Je ne pense pas que ce soit possible de battre ce record. Évidemment je ne pensais pas que le record de 72 victoires serait battu non plus. » Steve Kerr

Sauf que là où les Bulls se sont imposés en 6 matchs face aux Sonics en 1996, les Warriors eux, se sont inclinés en 7 matchs face à Cleveland, première équipe de l’histoire à gagner le titre après avoir été menée 3-1.

« Je sais que les gars en étaient fiers, mais nous n’avons pas validé cette saison avec un titre. Par conséquent, nous n’avons qu’une petite bannière dans notre salle d’entraînement pour nous en rappeler. Et c’est comme ça que ça devrait être. On peut regarder en arrière et se rappeler d’une grande saison, mais on n’a pas fini le boulot, donc ça perd forcément un peu de son éclat. » Steve Kerr