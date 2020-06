David Robinson : « Les noirs courent un 400 m, les autres démarrent à la ligne des 200 »

Alors que les contestations se poursuivent à travers tous les États-Unis et ailleurs suite au décès de George Floyd, tragiquement devenu un nouveau symbole des violences policières et du racisme systémique, de nombreuses voix s’élèvent afin d’essayer de faire entendre à un maximum de personnes la réalité quotidienne d’un monde organisée de façon inégalitaire. C’est par exemple le cas du Hall of Famer, double champion NBA et olympique David Robinson, invité de CNN Business jeudi.

« J’ai connu beaucoup de succès pourtant certaines personnes me prêtent les pires attentions. »

La légende des Spurs a raconté qu’une femme plus âgée qui lui était accidentellement rentrée dedans en marchant dans la rue à New York lui avait avoué que sur le coup, elle avait eu peur qu’il s’apprête à la voler.

« Une partie du défi consiste à aider les gens à comprendre que ça ne se passe pas seulement maintenant. Cela remonte plus à la surface, mais les personnes noires sont conscientes de ça tout le temps. » David Robinson

Pour lui, le progrès passera d’abord par l’éducation.

« Si vous ne nous donnez pas une bonne éducation alors quelles options vous avez ? Les noirs courent un 400 m, tous les autres démarrent leur course à la ligne des 200. C’est intégré dans le système et ce n’est pas quelque chose qui nous échappe. » David Robinson

via News4SanAntonio