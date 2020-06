Il y a 22 ans les Bulls mettaient la plus grosse raclée de l’histoire des finales NBA au Jazz

Le 7 juin 1998 se disputait le Game 3 des finales NBA, match important puisque les deux équipes étaient à égalité 1-1 dans la série et on a assisté à un massacre unique dans l’histoire des finales avec une démonstration des Bulls. Ces derniers l’ont emporté sur le score surréaliste de 96-54 ! C’est bien sûr le plus gros écart lors des finales NBA, mais aussi le plus petit nombre de points en finales puisque le précédent record datait de 1955 avec les 71 points de Syracuse. Ils n’ont inscrit que 9 points en dernier quart.

Lors de ce match le Jazz a perdu 26 ballons et shooté à un terrible 21/70 dont 1/9 à 3-pts. Ce jour-là Karl Malone a tout de même réussi à mettre 22 points à 8/11 après deux premiers matchs difficiles. En face Michael Jordan signait 24 points à 7/14 en seulement 32 minutes.

Les highlights du match

Voici ce match en intégralité.