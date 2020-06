Il y a 33 ans : le junior sky-hook de Magic Johnson

Il y a 32 ans, le 9 juin 1987, Magic Johnson ajoutait une nouvelle ligne à sa légende. C’était lors du game 4 entre les Lakers et Boston, disputé à Boston alors que les Lakers menaient 2-1 dans la série.

Ce jour-là les Lakers ont fait la course derrière, comptant jusqu’à 16 points de retard en première mi-temps et encore 8 à 3 minutes de la fin. Mais à 30 secondes du buzzer ils n’étaient plus qu’à 1 point, 102-103. Sur un pick & roll entre Magic et Kareem Abdul-Jabbar ce dernier a donné l’avantage à L.A., avant que Larry Bird ne réponde à 3 points pour redonner 2 points d’avance à Boston 106-104. Abdul-Jabbar a alors été envoyé sur la ligne des lancers, il a réussi le premier et raté le second, mais sur le rebond les Celtics ont sorti le ballon, donnant une chance aux Lakers. Et c’est Magic qui a pris ses responsabilités avec à la surprise générale un sky-hook qui a offert le game 4 à L.A.

“Vous vous attendez à perdre contre les Lakers sur un sky-hook et, mais pas d’un venant de Magic.” Larry Bird

Johnson a compilé ce jour-là 29 points, 8 rebonds et 5 passes. Les Lakers seront sacrés lors du game 6 et Magic élu MVP des finales.