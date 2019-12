Giannis Antetokounmpo : « C’est à ce moment-là que j’ai compris »

Le 29 novembre 2016, Giannis Antetokounmpo, 21 ans et dans sa 4ème saison NBA, remportait son premier match face à LeBron James. Une victoire 118-101 des Bucks face aux Cavaliers pour une 8ème victoire en 16 rencontres. Avec 34 points, 12 rebonds, 5 passes, 5 interceptions et 3 contres du futur MVP. Une séquence l’a particulièrement marquée, celle où à un peu plus de 7’30 de la fin du 4ème quart-temps et son équipe en tête de 21 points 103-82, il a joué le King poste bas et obtenu sa faute.

« Je me souviens je l’ai poussé, poussé, j’allais me retourner pour prendre un tir et il a pris la faute. » Giannis Antetokounmpo

Sur l’action suivante, le Grec a débordé James avant qu’une faute ne soit sifflée, cette fois à Kyrie Irving. Après cette dernière, Tyronn Lue a sorti ses titulaires du parquet, à 7 minutes de la fin.

« Tain, rien que de le voir courir sur le terrain tu te disais : ‘Merde, c’est LeBron James !’. En grandissant, ça change. Mais il n’y a pas un gars dans la ligue qui n’a jamais regardé LeBron en se disant : ‘C’est LeBron James !’. Quand j’avais 12 ans et que je commençais à jouer au basket, il en avait 22 et emmenait son équipe en Finale NBA. Ça a été un exemple pour moi pendant de nombreuses années. C’est difficile de se débarrasser de ce sentiment quand tu joues. LeBron est dans la même catégorie que Kobe, Jordan, KG, Tim Duncan. Quand tu les vois, tu n’es pas scotché mais tu as tellement de respect pour eux. Mais ce sentiment doit disparaître. » Giannis Antetokounmpo

Ce fameux sentiment a commencé à disparaître à l’occasion de cette première victoire. Antetokounmpo a ensuite fait de bonnes stats sur les 3 autres matchs contre les Cavs en 2016-17 mais Milwaukee a perdu les 3. La saison suivante et malgré 34 points, 8 rebonds et 8 passes puis 40 points sur les 2 premières renontres, rebelote, défaites. Puis dans la troisième confrontation entre les deux équipes en 2017-18, Antetokounmpo a compilé 27 points, 13 rebonds et 8 passes, et les Bucks l’ont emporté dans un match à suspense. Son équipe devant 115-113 à 15 secondes de la fin, Khris Middleton a été placé en isolation face à Dwyane Wade. Alors que l’arrière amorçait son drive, Antetokounmpo a coupé directement au milieu de la peinture, mais James, attentif, l’a empêché de le servir et s’est emparé du ballon… sans pour autant réussir à le contrôler, ce qui a laissé juste assez de temps à Giannis pour venir récupérer ce ballon et de filer au layup tout en obtenant le coup de sifflet.

« C’est quand je lui ai pris le ballon. C’est à ce moment-là que j’ai compris. Je dois faire ce qu’il faut pour aider mon équipe à gagner. Le fan en moi doit disparaître. Une fois le match terminé, je peux toujours aller voir ses highlights et essayer d’apprendre de lui, mais une fois que le ballon est en l’air, c’est un mano a mano, tout pour la gagne. Parfois ça va être 10 rebonds et trouver mes coéquipiers, parfois ça va être 30 points, parfois ça va être défendre sur le meilleur joueur, parfois ça va être se battre au rebond… Je ne vais pas mentir, je suis un grand fan de LeBron, mais le scénario est différent maintenant. Il faut faire le boulot. Aujourd’hui ça n’a plus vraiment d’importance que j’affronte LeBron ou mon meilleur ami ou peu importe qui, je vais juste essayer de faire tout ce que je peux pour aider mon équipe à gagner. » Giannis Antetokounmpo

via The Athletic