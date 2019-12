Doc Rivers : « C’est une bonne leçon pour nous »

Ca sentait bon les playoffs cette nuit au Staples Center lors de l’affiche entre les Clippers et les Rockets. Tout était réuni, de la tension, de la réussite, des runs et à ce petit jeu ce sont finalement les Rockets qui l’emportent grâce à un 13-0 fatal dans le money time, alors même que les Clippers avaient compté 15 points d’avance à la pause et avaient passé un gros run en début de dernier acte pour reprendre les commandes après avoir piétiné en 3ème quart.

Pour Doc Rivers la raison de la défaite n’est pas à aller chercher très loin

« Nous avons perdu notre calme. C’est une bonne leçon pour nous. Je préfère que cela arrive maintenant que lors d’un quatrième quart d’un match de playoffs. Nous verrons s’ils en tirent les leçons. Les fautes techniques c’est quelque chose que nous pouvons contrôler. » Rivers

Lou Williams a notamment été expulsé pour deux fautes techniques en dernier quart

« J’ai trouvé que Kane (Fitzgerald. l’arbitre), pour sa défense, nous a laissé une opportunité d’essayer de mettre Lou à l’écart. Lou s’est emporté et il n’était plus possible de le calmer. Ca arrive. Mais cela ne devrait pas arriver en dernier quart. Peu importe ce que se qui se passe, nous ne pouvons pas prendre de fautes techniques en dernier quart, surtout sur un de nos meilleurs scoreurs. Que Lou ait raison ou tort, pour moi c’est le moment pour être un grand garçon et se mettre à l’écart. » Rivers

Pat Beverley a aussi pris bêtement sa 6ème faute dans le money time puis il a pris sa faute technique en raison d’une séance de trash talk avec Russell Westbrook.

Des matchs disputés, de l’intensité, de la tension, des Rockets qui essaient de passer par un tunnel secret, cela commence à ressembler à une petite rivalité, toutes proportions gardées.

« Il faut protéger le tunnel. Si nous faisons ça, tout ira bien. (rire) Je ne sais pas ce que c’est, mais il y a quelque chose, aucun doute. Donc, continuons de les jouer. » Doc Rivers

« Nous n’avons rien gagné. Houston n’a rien gagné depuis des lustres. Il en faut un peu plus pour que ce soit une rivalité. Ce sont des matchs disputés. Les deux équipes se battent. Mais il en faut un petit peu plus pour que ce soit une rivalité. » Paul George « C’est une grosse bataille. C’est âpre. Ce sont deux très bonnes équipes qui se livrent à une sacrée lutte. Il y a des poids lourds. Je suis certain que le 4ème match de saison régulière sera pareil et nous verrons ce qui se passer. » Mike D’Antoni

