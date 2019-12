Russell Westbrook remballe les journalistes suite à une question sur son trash talk et sa faute technique

Cette nuit le Clippers – Rockets c’était l’occasion d’un énième duel entre Russell Westbrook et Patrick Beverley. Le meneur des Clippers est sans aucun doute le joueur que Westbrook déteste le plus et il ne se passe pas une rencontre sans que les deux se chamaillent ou se chambrent. Cette nuit en toute fin de rencontre alors que Pat Beverley sortait pour 6 fautes, Russell Westbrook a salué sa sortie et a fait du trash talk sous le nez des arbitres. Résultat il a pris une faute technique à un moment très important, ce que n’a pas u tout apprécié James Harden.

Après la rencontre un journaliste lui a demandé s’il regrettait son geste et aurait souhaité ne pas faire ça.

Pour éviter de prendre une faute technique ?

Reporter: “After Patrick Beverley got ejected, James Harden came over to you. Do you wish you didn’t do that?”

Rockets’ Russell Westbrook: “Why would I wish I didn’t do it?”

Reporter: “You got a technical.”

RW: “What else is new?” pic.twitter.com/GiGgzOLmKY

— Ben Golliver (@BenGolliver) December 20, 2019