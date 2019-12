Toujours sans Luka Doncic, Dallas imite Miami et tape les Sixers à Philadelphie !

Deuxième défaite de la saison à domicile pour Philadelphie, et la deuxième d’affilée qui plus est ! Après Miami, c’est Dallas qui a réussi à s’imposer au Wells Fargo Center – et malgré l’absence de Luka Doncic – sur le score de 117-98. Kristaps Porzingis a été très bon avec 22 points à 10/19, un record en carrière de 18 rebonds et 3 contres, Tim Hardaway Jr. a ajouté 27 points à 10/21 et 4 rebonds et les Mavericks comptent désormais 11 victoires pour 2 défaites à l’extérieur cette saison.

Au total, c’est une 3ème défaite d’affilée pour les Sixers, portés par les 33 points à 12/24 et 17 rebonds de Joel Embiid mais sifflés une longue partie de la soirée par leurs propres fans. Comme le Heat mercredi avant eux, les Mavs ont décidé d’utiliser une zone matchup qui s’est révélée tout aussi efficace. Philly n’a pas réussi à punir longue distance avec un petit 29.4% à 3-points.

Dallas (devant 35-28 après un quart-temps puis 63-57 à la pause) a pris le contrôle des opérations dans le 2ème quart-temps, en prenant jusqu’à 17 points d’avance. L’équipe était devant 88-77 avant de jouer le dernier quart. Trey Burke, habituellement pas dans la rotation de Brett Brown, est sorti du banc pour ramener les siens à 7 points, 94-87, à 7 minutes de la fin. Mais un 3-points d’Hardaway Jr. a initié un 11-6 en faveur des visiteurs, dont le run s’est conclu sur un jump shot de Jalen Brunson pour le +15 à 3’22 de la fin. Porzingis a ensuite définitivement tué le match sur un dunk à 39.3 secondes du buzzer.

Quatre joueurs en plus de Porzingis et Hardaway Jr. ont signé au moins 10 points pour Dallas.