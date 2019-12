Il y avait un spectateur de marque cette nuit à Brooklyn : Kobe Bryant. Lui et sa fille on peu assister à un magnifique duel de meneurs entre Spencer Dinwiddie (39 points à 13/27 dont 2/6 à 3-pts, 6 rebonds et 6 passes) – Trae Young (47 points à 14/30 dont 3/12 à 3-pts, 8 rebonds et 6 passes). C’est finalement Dinwiddie et Brooklyn qui ont eu le dernier mot dans un joli comeback.