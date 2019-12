Steve Kerr favorable aux nouvelles mesures proposées par la NBA

Dans une proposition aux franchises qui devra être validée à la fois par les propriétaires et le syndicat des joueurs avant d’être possiblement adoptée, la NBA a proposé plusieurs nouvelles mesures concernant le calendrier. L’une d’elles prévoit un tournoi de mi-saison de fin novembre à mi-décembre avec un bonus d’un million de dollars par joueur de l’équipe gagnante (1,5 million à se partager pour les coachs).

Une autre prévoit un tournoi de qualification pour les playoffs avec les équipes qui terminent 7, 8, 9 et 10èmes de chaque conférence.

« Je trouve ça intéressant, ça a du mérite. Si l’objectif est d’avoir les deux meilleures équipes en Finales NBA et que les qualifications se font de façon claire et précise oui, je serais intéressé. » Steve Kerr

Enfin, la ligue a aussi proposé de réduire le nombre de matchs par saison à 78 au lieu de 82.

« Cela a du sens je pense, et j’en suis un partisan. Je sais que tout le monde doit se mettre d’accord sur ce que cela signifie en termes de revenus entre les joueurs et les propriétaires. Ils doivent se mettre d’accord là-dessus mais oui, je trouve que 82 matchs c’est beaucoup et qu’en enlever quelques-uns pourrait vraiment avoir un impact durant la saison en termes de repos et de temps d’entraînement. »