Enes Kanter pourra finalement faire le déplacement au Canada pour Noël

Privés de Vincent Poirier et Robert Williams, les Boston Celtics sont décimés à l’intérieur et jusqu’à aujourd’hui ils ne savaient pas s’ils allaient pouvoir compter sur Enes Kanter pour le match de Noël. Ce dernier n’était pas certain de pouvoir se rendre au Canada, la faute à un passeport révoqué suite mandat d’arrêt international lancé à son encontre par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Mais finalement il a annoncé qu’il pourra faire le déplacement au The Globe And Mail

« Je souhaite remercier le Premier ministre du gouvernement, les forces de l’ordre américaines et canadiennes, le sénateur américain Ed Markey, les Celtics, la NBA et mes managers pour avoir travaillé assidûment afin de rendre mon match de Noël contre les Raptors possible et assurer ma sécurité là-bas. Et, le soir de Noël, je jouerai mon premier match en dehors des États-Unis depuis des années lorsque j’entrerai sur le terrain face aux Raptors. » Kanter.

Depuis le début de saison Kanter tourne à 7.8 points à 54.7%, 7.3 rebonds et 1 passe en 17.2 minutes sur 20 matchs.

