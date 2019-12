John Collins « n’est pas Rudy Gobert », mais il devrait faire beaucoup de bien aux Hawks; Huerter : « Cette saison peut être sauvée »

C’est le jour J pour les Hawks : John Collins (22 ans, 2,06 m) est de retour.

Suspendu 25 matchs par la NBA car contrôlé positif à la GHRP-2 début novembre, l’ailier qui a dû jusque-là se contenter de matchs d’entraînement contre des coéquipiers du banc (Evan Turner, Chandler Parsons, Tyrone Wallace avant qu’il ne soit coupé) et des assistants coachs « forcés à se remettre en forme » (dixit Lloyd Pierce) sera disponible pour le match contre les Cavaliers ce lundi soir. Son temps de jeu sera modérément limité.

En 5 rencontres disputées cette saison, le 19ème choix de la draft 2017 sorti de Wake Forest a tourné à 17 points, 8.8 rebonds, 1.6 passe, 1 interception et 2 contres par match en 32.2 minutes de moyenne. Avec lui, Atlanta avait démarré sa saison par un 2-5. Depuis, l’équipe n’a gagné que 2 matchs supplémentaires… et possède le pire bilan (ex-aequo avec les Warriors) de la ligue (4-21).

« Il est déçu que l’on perde, l’autre jour il a dit : ‘Man, j’en ai ras le bol’, en disant qu’il était prêt à revenir. Vingt-cinq matchs c’est long, surtout pour une équipe comme nous qui a besoin de lui. On voit un peu la lumière au bout du tunnel, on veut essayer de faire un petit run ensemble car notre calendrier à venir est aussi un peu plus facile. On est toujours confiant par rapport à ce que l’on peut faire. Cette saison peut être sauvée, peu importe notre bilan. L’année dernière on a trouvé un moyen de remporter beaucoup de bonnes victoires en deuxième partie de saison, on veut faire la même chose cette année. » Kevin Huerter