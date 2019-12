Kemba Walker sur Jayson Tatum : « On n’a encore rien vu »

Cette nuit à Boston Jayson Tatum a fait étalage de son talent face aux Charlotte Hornets, en prenant le match en main en dernier quart et de quelle manière. L’ailier a planté 22 points à 9/13 dont 3/5 à 3-pts, en montrant une impressionnante panoplie offensive pour faire exploser les Hornets, qui ont inscrit 6 points de moins que lui sur le quart ! Il termine à 15/29 aux tirs, dont 4/9 à 3-pts pour un record en carrière de 39 points, en plus de 12 rebonds, son premier 30/10 en carrière. Brad Stevens aime le voir attaquer le cercle de la sorte et ne pas se contenter de shoots à mi-distance.

Nous insistons sur le fait qu’il faut attaquer le cercle, qu’il faut continuer de mettre la pression sur le cercle. J’ai trouvé qu’il avait fait du bon boulot pour choisir ses spots. Il a eu quelques bonnes opportunités à mi-distance où il a obtenu de très bonnes positions, mais ce n’est pas rentré. Cependant il a shooté aux moments où il fallait, attaqué le cercle quand il fallait, puis il a ce side-step et ces moves pour pouvoir dégainer à 3-pts. Il a fait du bon boulot et j’étais vraiment content de la façon dont l’équipe l’a trouvé. Il a pris feu et ils étaient déterminés à lui donner le ballon et c’est une bonne chose. » Brad Stevens

Kemba Walker a particulièrement apprécié le spectacle et il veut que même lors des matchs où il n’a pas autant de réussite, il continue de prendre ses responsabilités en attaque.

« C’est un scoreur. Il doit commencer à apprendre que malgré un shoot raté, deux shoots ratés, trois, quatre, dix de suite, le prochain va toujours rentrer. C’est comme ça qu’il doit penser. Nous avons besoin qu’il score énormément pour que nous soyons vraiment bons. C’est un gars qui est en train de mûrir, juste devant nos yeux. Comme je l’ai dit, c’est vraiment fun à voir. » Walker

Brillant offensivement, après la rencontre, Brad Stevens a voulu mettre en avant un autre aspect du jeu de l’ailier : sa défense. Il a contré 3 tirs cette nuit.

« Je n’arrive pas à croire qu’on ne parle pas plus d’à quel point il est bon défensivement. Pour je ne sais quelle raison cela se perd dans le brouhaha. À quel point il fait des efforts depuis le début de l’année et il est devenu vraiment un excellent défenseur. Il a l’envergure, il peut contrer, il peut contester les tirs. Il met ses mains sur le ballon ou alors il pousse l’attaquant à avoir à l’esprit qu’il est juste derrière et qu’avec son envergure il peut le contrer. Puis c’est un super rebondeur pour un ailier. Donc c’est vraiment un bon défenseur. Il est une des raisons principales qui fait que nous en sommes là collectivement défensivement, et nous avons besoin qu’il continue d’être à ce niveau. » » Brad Stevens

C’est la première fois de sa carrière qu’il compile au moins 10 rebonds et 3 contres, en plus de son énorme performance offensive. Il évolue lentement mais surement en un excellent two-way player, son objectif affiché.

« Je l’ai déjà dit, je veux être un des meilleurs joueurs NBA des deux côtés du terrain. Des gars comme Paul (George)et Kawhi (Leonard) sont vraiment dominants des deux côtés du terrain. J’essaye vraiment cette année de mettre autant d’intensité en défense qu’en attaque. » Tatum

Ce n’est pas pour rien qu’il a les meilleurs « real plus-minus » et net rating des siens. Quand il est sur le terrain, Boston est meilleur de 12 points par 100 possessions.

« On n’a encore rien vu. Il arrive. Il arrive en force. C’est un futur All-Star de cette ligue et je suis excité à l’idée de continuer à le voir grandir. Il deviendra un jour un des meilleurs en NBA. » Kemba Walker

Via MAss Live