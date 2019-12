Paul George : « Je leur en serai éternellement reconnaissant pour cette opportunité »

Cette nuit Paul George effectuait son retour à Oklahoma City, lui qui avait demandé son transfert en début de free agency, sentant que la franchise n’allait pas dans la bonne direction, et surtout attiré par un retour à la maison pour faire équipe avec Kawhi Leonard. On ne s’attendait pas forcément à un accueil très chaleureux, mais le public lui a fait une belle ovation à la présentation des équipes.

PG, qui expliquait ne pas trop savoir à quoi s’attendre, a forcément apprécié

« C’était super, cela m’a fait me sentir apprécié. J’ai apprécié mon temps ici. Ça a été un chapitre, à partir de la seconde où je suis arrivé ici. De ma fondation, en passant par les gros matchs que nous avons gagnés, les rivalités, la camaraderie, les partenariats et les relations, avec Sam (Presti, GM)…Ils ont veillé sur moi, ils ont veillé sur ma famille et je leur en serai éternellement reconnaissant pour cette opportunité. » Paul George