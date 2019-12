Shai et Schröder déchaînés, OKC surprend les Clippers et poursuit sa bonne série !

En déplacement à Oklahoma City, les Clippers sont tombés 118-112 dimanche soir. Malgré un retard de 18 points, l’équipe de Shai Gilgeous-Alexander (record en carrière égalé avec 32 points,12/25 aux tirs, 3 rebonds et 5 passes) est revenue et a réussi à s’imposer après avoir compté un tel déficit pour la 3ème fois en 7 jours !

Autour de lui, Dennis Schröder a marqué 28 points (8/17, 5 rebonds et 6 passes en sortie de banc) et Steven Adams compilé 20 points (10/15) et 7 rebonds pour mener le Thunder à une 4ème victoire d’affilée et un 9ème succès en 12 rencontres. L’équipe (15-14) occupe la 7ème place de la conférence Ouest est au-dessus des 50% de victoires pour la première fois de la saison.

Paul George, de retour dans une franchise où il a joué 2 saisons avant de faire ses valises pour Los Angeles, a été salué chaleureusement par son ancien public au moment de la présentation des joueurs. Il a terminé à 18 points à 6/17, 2 rebonds et 3 passes. Celui qu’il a rejoint en Californie, Kawhi Leonard, avait été laissé au repos en raison d’un back-to-back. Lou Williams et Montrezl Harrell ont respectivement terminé à 22 et 18 points.

Après un 33-27 dans le 1er quart puis un 30 partout dans le 2ème, les Clippers étaient devant 63-57 à la mi-temps. SGA a égalisé à 66 partout sur un layup dans le 3ème quart-temps, les visiteurs ont repris le contrôle ensuite mais Chris Paul (12 points à 5/13, 7 rebonds, 6 passes) a permis sur un 3-points au buzzer aux siens de continuer à s’accrocher, 89-86.

Alors qu’Harrell pensait qu’il venait de donner 6 points d’avance aux siens (100-94) en obtenant la faute à 5’35 de la fin, Billy Donovan a demandé à revoir l’action (challenge) et le coup de sifflet a été changé en faute offensive par les arbitres. OKC a su en profiter avec un 3-points de Schröder pour repasser devant puis une interception et un layup d’Adams pour le +4, 110-106, à 1’19. Un nouveau stop en faveur des locaux plus tard, Schröder a terminé le travail avec un nouveau layup pour le +6.