14 joueurs NBA donnent leur moment préféré de la décennie écoulée

La fin d’année 2019 approche et avec elle se conclura aussi la décennie 2010. Quel souvenir vous a le plus marqué durant cette dernière ? Quatorze joueurs dont Rudy Gobert ou encore Kevin Love ont répondu à cette question pour NBA.com.

Karl-Anthony Towns

« La série Miami vs San Antonio. Ils ont sorti le trophée, LeBron rate un shoot, Chris Bosh prend un super rebond et passe le ballon à Ray Allen qui se re-situe et rentre le tir. C’était sensationnel. Comme tout le monde en Amérique je me disais : ‘Ok le match est fini, on attend de voir les Spurs célébrer, Kawhi ne pas rire et ne montrer aucune émotion, etc’. C’était énorme de le voir mettre ce shoot. Gros, gros shoot. Un shoot historique. C’est un shoot que je n’oublierai pas parce qu’il m’a fait bondir de mon siège, je me souviens que mon père était là genre : ‘C’est pas possible’. »

Trae Young

« Le dernier match de Kobe, quand il a marqué 60 points et que son équipe a gagné. Il a tout donné jusqu’à la fin. C’est comme ça que ça doit se passer. Il a joué chaque match comme si c’était son dernier, même le tout dernier. »

DeMar DeRozan

« Pour moi, c’était le dernier match de Kobe. Personne n’a fait une telle sortie. Il m’a dit qu’après le match, il ne pouvait même pas marcher jusqu’à sa voiture. »

Kevin Love

« Mon moment préféré ? C’est difficile. Le match à 60 points de Kobe ? Difficile à dire. Ces moments-là dépassent presque le basket parce que cela englobe toute la carrière d’un joueur. Kobe a toujours été un performeur, il a toujours répondu au défi dans les moments importants. Tout le monde regardait son dernier match je pense. Signer une telle performance c’est incroyable. D-Rose, je le connais depuis que j’ai 11, 12 ans. Après tout ce qu’il a traversé. J’ai été son coéquipier à Cleveland, j’ai joué contre lui quand il était MVP, j’ai disputé les championnats du monde avec lui, je connais sa famille depuis longtemps. Le voir revenir et mettre 50 points, ça été beaucoup d’émotion, quelque chose de très positif. Klay Thompson peut-être parce que j’ai grandi avec lui. Quand il a mis 60 points avec 11 dribbles sur le match… ça n’arrivera plus jamais. Onze dribbles, 60 points, jamais. Notez-le. James (Harden) met 65 points mais dribble 700 fois. Et c’est très impressionnant. Je n’ai jamais vu un tel scoeur. Mais encore une fois, 11 dribles ?! C’est incroyable. »

Lou Williams

« C’est difficile parce qu’il y a eu tellement de moments. Mais je n’ai jamais entendu quelqu’un d’autre ayant fait ce que Klay a fait, 60 points en 11 dribbles. Ça n’arrivera plus jamais. »

Marc Gasol

« L’évolution perpétuelle. Ce n’est pas un moment en particulier, mais en 2010 le style de jeu était complètement différent. Et le basket a grandi à l’international aussi. C’est super de voir combien les franchises investissent dans le développement des joueurs, aussi bien sur le plan physique que mental. Tout a évolué. »

Donovan Mitchell

« Je dirais, sûrement quand le Heat a battu OKC pour la première fois. C’était très spécial. LeBron, D-Wade… C’était mon équipe préférée plus jeune. J’étais fan de LeBron, de D-Wade, donc avoir vu ça, ça reste un grand souvenir. »

Danny Green

« D-Rose qui revient et qui score 50 points. Le voir jouer au plus haut niveau après ses blessures. Tout le monde est un grand fan de Derrick. Ça a probablement été un des meilleurs moments de le voir revenir et jouer comme il joue aujourd’hui. »

Rudy Gobert

« Quand les Spurs ont gagné le titre. C’était un grand moment de regarder Boris, Tony, les Français, gagner un titre NBA. C’était inspirant pour moi, surtout qu’ils avaient perdu l’année précédente. Revenir de ça c’est énorme, et c’état super de regarder Tony et ces gars gagner. »

Collin Sexton

« Le dernier match de Kobe clairement, et de loin parce qu’il a traversé tellement. Et les 50 points de Derrick Rose. Il a tout donné et il pleurait après le match. Même s’il joue encore, je dirais que le match de D-Rose avait une signification différente de par toutes les blessures par lesquelles il est passé, et tout ce qui s’est passé autour avec lui. Ces deux moments-là sont tout en haut pour moi. »

Mike Conley

« En tant que gars originaire de l’Ohio, voir LeBron gagner ce premier titre a été vraiment cool. Même si je joue contre lui, je sais aussi ce que cela représentait pour l’État. »

Vince Carter

« Voir Toronto gagner le titre, et être dans la salle pour être témoin de ça. J’étais assis à côté de T-Mac et je me souviens qu’une minute ou deux avant le match, je me suis tourné vers lui et je lui ai dit : ‘Ils vont le faire, les Toronto Raptors vont gagner le titre’. Ça a été un des moments les plus surréalistes de ces 20 dernières années pour moi. Kyle (Lowry) est un bon ami à moi, on golfe ensemble. J’étais sincèrement heureux pour la franchise et pour les gens que je connais là-bas. » Vince Carter

Montrezl Harrell

« Il y a quelques grands moments au cours de cette décennie. Mais être témoin de ce que Kobe a fait pour son dernier match, c’était quelque chose qu’il fallait voir. »

Jarrett Allen

« C’est 2014 pour moi. Ave le ‘Big Three’, le jeue Kawhi. Je suis un gros fan des Spurs donc c’était un grand moment pour moi. »

via NBA.com