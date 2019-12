Alvin Gentry sur Zion Williamson : « Nous n’allons pas précipiter son retour »

Les Pelicans tiennent une pépite qui semble fragile et donc pas question de prendre le moindre risque. Opéré d’une déchirure du ménisque mi-octobre, Zion Williamson était annoncé out 6 à 8 semaines, mais il a désormais dépassé les prévisions les plus pessimistes et aucun signe d’un retour imminent. Il a entamé récemment quelques exercices légers sur le parquet mais il n’est toujours pas autorisé à s’entraîner avec contact et au vu des déclarations d’Alvin Gentry hier soir, il va sans doute falloir attendre encore quelques semaines avant un retour sur les parquets pour ses premiers matchs en NBA.

Il n’y a en effet aucune raison de précipiter son retour puisque la saison des Pelicans semble d’ores et déjà pliée, mais tous les fans sont impatients de le voir à l’oeuvre et il faut espérer que ce sera quand même cette saison.

Pelicans coach Alvin Gentry on rookie Zion Williamson’s knee: “He’s doing some stuff with us in practice, but we’re taking it slow. He’s working his butt off to get back on the court. We’ll put him out there when he’s ready to play. It’s not going to be any big rush.”

