Houston riposte avec succès dans la guerre des CM sur Twitter; D’Antoni : « 10-15 pts aujourd’hui c’est comme 5 dans le temps »

En tête 37-21 après un quart-temps puis « seulement » de 8 points à la pause, les Rockets de James Harden (34 points à 10/19, 5 rebonds, 5 passes), Russell Westbrook (28 points à 10/22, 7 rebonds, 6 passes) et Clint Capela (15 points à 6/13, 14 rebonds) ont ensuite infligé un 32-22 aux Kings à Sacramento cette nuit au retour des vestiaires.

« On a bien défendu, on s’est appuyé sur notre défense et pas notre attaque. On s’appuie sur notre défense tous les soirs. On a évidemment une super attaque, une attaque létale, mais on s’appuie sur notre défense. » Russell Westbrook