Indiana vient à bout des champions; Avec un super duo les Warriors enfoncent les Wolves; Orlando s’accroche à sa 8ème place

Retour sur les derniers matchs de la nuit

Indiana Pacers – Toronto Raptors 120-115

Les Pacers dominent les Raptors en prolongation sur le score de 120-115 et reviennent dans le sillage des Canadiens avec 21 victoires et 0 défaites contre 21 succès et 9 revers pour les champions. Les Pacers font plier les champions grâce notamment à 2 tirs à 3-pts d’Aaron Hoiday dans la prolongation. Ce dernier termine avec 19 points à 5/10 de loin et 10 passes alors que TJ Warren et Myles Turner ajoutent 24 points chacun en l’absence de Malcolm Borgdon. Domantas Sabonis compile 12 points et 17 rebonds.En face Kyle Lowry brille encore avec 30 points à 10/21 dont 5/12 à 3-pts et 9 passes, épaule par les 23 points de Serge Ibaka et les 21 points et 11 passes de Fred VanVleet. Le banc a lui été moins performant que lors du comeback face aux Mavs.

Orlando Magic – Chicago Bulls 103-95

Chicago venait à Orlando avec l’intention de revenir sur ces derniers mais à domicile les Floridiens l’emportent 103-95 et confortent leur 8ème place à l’Est avec 13 victoires et 17 défaites. Terrence Rosse est l’homme du match avec 26 points à 8/17 dont 6/13 à 3-pts alors que Nikola Vucevic ajoute 21 points à 9/17 et aron Gordon 16 points à 6/14, 11 rebonds et 4 passes. Evan Fournier est discret avec 8 points à 2/5. Orlando a fait la différence dans le dernier quart en limitant Chicago à 14 points. Ces derniers shootent à seulement 39.8% et Zach LaVine (26 points à 8/26) et Tomas Satoransky (20 points à 8/12) ont été un peu seuls

Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves 113-104

Après New Orleans, les Warriors ont battu Minnesota cette nuit pour une 2ème victoire consécutive (7ème en saison). Les deux équipes à égalité après 12 minutes, Golden State (53-40 au rebond) a accéléré le pas dans le 2ème quart, dominé 35-21. Devant 57-43 à la pause puis 84-67 après 3 quarts-temps (démarré par un 7-0), l’équipe a ensuite subi un 37-29 dans les 12 dernières minutes mais a tenu son avance jusqu’au bout, portée par les 30 points à 8/18, 4 rebonds et 4 passes de D’Angelo Russell et les 25 points à 8/13 et 7 passes d’Alec Burks. Toujours sans Karl-Anthony Towns (genou), Minnesota a pu compter sur 22 points à 10/27 d’Andrew Wiggins et 19 points à 7/13 de Jordan McLaughlin, insuffisant pour éviter une 11ème défaite de rang !

Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks 121-118

Trois de suite pour les Cavs ! Les rookies Darius Garland et Kevin Porter Jr. se sont montrés à leur avantage dans le dernier quart, dans lequel le premier a marqué 10 de ses 21 points (9/14) et le second 9 de ses 15 points (7/10, 9 rebonds). Collin Sexton a lui terminé meilleur marqueur avec 25 points (12/20). En tête de 14 points dans le dernier quart, Cleveland a subi les 8 points de Trae Young (30 points à 9/21, 6 rebonds, 11 passes, 4 interceptions) dans la période et Atlanta a eu une chance d’égaliser à 5.1 secondes de la fin mais le meneur, qui a retrouvé à l’occasion de ce match son coéquipier John Collins (27 points à 12/20, 10 rebonds, 2 contres) a raté une tentative à 9 mètres. Kevin Love a ajouté 20 points (7/16, 8 rebonds, 5 passes) pour les Cavaliers, qui étaient devant 71-64 à la pause (record de points en saison sur les 2 premiers quarts d’un match).

New York Knicks – Washington Wizards 115-121

Le duel de cancres tourne à l’avantage des Wizards, qui enfoncent un peu plus les Knicks avec un succès 121-115 dans le sillage des 30 points à 13/38 de Bradley Beal et des 26 points à 9/15, 9 rebonds et 7 passes de Troy Brown Jr.. Signé le jour même, Gary Payton II brille avec 10 points, 11 rebonds, 5 passes et 6 interceptions en 34 minutes. Côté Knicks les 35 points de Julius Randle n’ont pas suffi, épaulé par RJ Barrett (18 points) et Damyean Dotson (19 points à 5/10 de loin). Washington a compté jusqu’à 17 points d’avance en dernier quart et le retour des Knicks a été trop tardif.