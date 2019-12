Ettore Messina : « J’essaye d’être le Pop du pauvre »

A chaque poste en NBA qui se libère, c’est le cas dernièrement aux New York Knicks, le nom d’Ettore Messina revient très souvent. Assistant de Gregg Popovich aux Spurs de 2014 à 2019, le stratège italien a souvent auditionné (Charlotte, Milwaukee et Toronto) pour avoir un job d’head coach NBA, mais cela ne s’est toujours pas matérialisé. Il a fini par partir cet été, direction l’Italie, où il est devenu coach, mais aussi président des opérations basket.

Quand on lui demande si les Knicks pourraient être la bonne, il rétorque à The Athletic :

« Peut-être que ça arrivera, peut-être pas. Peut-être que je serai de nouveau assistant. Je prends du plaisir ici. C’est une bonne expérience parce que tu en apprends beaucoup sur la façon dont un club fonctionne, et comment l’équipe et le club interagissent. J’essaye d’être le Pop du pauvre. » Messina

Pop ne comprend pas comment il est possible qu’il ne soit pas devenu le premier coach européen à la tête d’une franchise NBA.

Après avoir fait ses preuves en Europe, il a été à l’école d’un des meilleurs coachs de l’histoire, Gregg Popovich. Si les élèves de Pop trouvent facilement du boulot en NBA, pour l’instant Messina n’a pas eu cette chance.

« En travaillant avec Coach Pop et les Spurs, j’ai vraiment compris à quel point c’était important d’être comme une famille et de ne jamais oublier ces personnes, peu importe comment vous jouez. C’était une super expérience de côtoyer Pop et de voir comment il bosse sur l’alchimie de l’équipe. Et avec lui il n’y a jamais une seconde de perdue. C’est très important quand tu perds, parce que quand tu perds, tu veux passer les 6 prochaines heures à plancher sur le basket. Mais il faut être le plus intelligent possible en sélectionnant ce qu’il est important de dire à l’équipe. Autrement tu les tues. » Messina