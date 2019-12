- in Denver Nuggets

By ClemFiz

New Orleans met fin à la série des Nuggets avec un super Brandon Ingram, les Pelicans vont mieux !

En déplacement à Denver pour Noël, les Pelicans (9-23) ont remporté une 2ème victoire d’affilée et un 3ème succès en 4 matchs en venant à bout des Nuggets 112-100, portés par les 31 points à 11/18 et 7 rebonds de Brandon Ingram, accompagné de 5 autres joueurs à au moins 10 points dont Jrue Holiday avec ses 20 points à 8/18, 4 rebonds et 8 passes.

Denver (21-9) restait sur 7 victoires de rang avant cette rencontre. Nikola Jokic a terminé meilleur marqueur des siens avec 23 points à 8/20, 10 rebonds et 4 passes, Jerami Grant a suivi avec 17 points alors que Jamal Murray a été tenu à 8 points à 2/10. Après une rencontre très serrée, les Pelicans, devant 58-55 à la mi-temps puis 84-80 après 3 quarts-temps, ont fait la différence dans le dernier quart (remporté 28-20), au cours duquel ils ont pris jusqu’à 15 points d’avance.

New Orleans (52-41 au rebond) a rentré 41.9% de ses 43 tentatives à 3-points (18/43), contre 12/37 pour Denver, qui a dominé 46-32 dans la peinture mais qui a laissé beaucoup de points à ses adversaires sur ballons perdus malgré un total plus faible (12 contre 18). J.J. Redick a marqué 13 de ses 15 points dans le 2ème quart, dont le 3-points au buzzer non loin du milieu de terrain.