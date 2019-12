[Ambiance] Buddy Hield s’en prend à Luke Walton

Sur une très mauvaise série de 4 défaites, les Kings de Sacramento avaient une occasion en or de se relancer avec la réception des Wolves, sur 11 défaites de rang et privés de Karl-Anthony Towns. Mais cela ne s’est pas passé comme prévu et les Kings se sont inclinés en double prolongation, et ont en plus perdu De’Aaron Fox et Marvin Bagley sur blessure. Après le match Buddy Hield, qui a manqué le shoot de la gagne, a dit ce qu’il avait sur le cœur, visiblement frustré, visant notamment le coaching staff et Luke Walton, sans le nommer

« On dirait que nous sommes tous dispersés, le coaching staff, tout le monde. Il y a des soucis de confiance, et je suppose que certains ont arrêté de croire dans les joueurs. C’est comme ça. Ils font jouer qui ils font jouer et je dois juste les soutenir. » Hield

Le shooteur n’a pas joué du tout du dernier quart lundi face aux Rockets et cette nuit alors qu’il était à 3/16 aux tirs lors du temps réglementaire, il est resté sur le banc durant 4 minutes lors de la première prolongation.

« Je veux faire des actions et mettre des shoots. J’ai le sentiment qu’on ne m’a pas fait confiance lors des deux derniers matchs, mais en tant que joueur j’ai le sentiment que c’est mon boulot d’aller sur le terrain, de me battre à haut niveau, et que je sois en difficulté ou non, les gars doivent continuer de s’appuyer sur moi. » Hield

En grande difficulté avec son shoot (15/50 sur les 3 derniers matchs), il a le sentiment d’être finalement entré en jeu durant la prolongation, simplement parce qu’il n’y avait aucun autre shooteur de disponible…

« Surpris ? Je ne pense même pas qu’ils voulaient me faire rentrer. La raison pour laquelle ils m’ont fait rentrer c’est parce que nous étions menés de 3-pts j’ai l’impression. Ils ont besoin d’un shoot à 3-pts alors ils m’appellent, et je dois juste faire mon boulot. » Hield

Il a finalement enfin trouvé la cible et a ramené les siens en seconde prolongation. Malheureusement son dernier shoot à la dernière seconde n’a pas trouvé la cible.

« J’étais totalement ouvert, j’ai juste raté le shoot. » Hield

Alors que les Kings sont sur 5 défaites de rang, cette sortie ne va peut-être pas arranger les choses.

