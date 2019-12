Avec un duo Donovan Mitchell – Rudy Gobert clutch, le Jazz résiste au comeback des Blazers

Le Jazz d’Utah confirme sa bonne forme en retrouvant de suite la victoire après sa défense à Miami avant Noël. Les hommes de Quin Snyder l’emportent face à Portland sur le score de 121-115 dans un match où ils se sont faits un peu peur puisqu’ils ont compté plus de 20 points d’avance avant de voir les visiteurs revenir à 1 point à l’entame du money time. Ils ont tenu et portent leur bilan à 19-12 contre 14-18 à Portland.

Le Jazz a été mené par un excellent trio Donovan Mitchell (35 points à 12/19 dont 3/6 à 3-pts et 28 points après la pause), Joe Ingles (26 points à 10/15 dont 6/10 à 3-pts) et Rudy Gobert (16 points à 7/7, 15 rebonds et 2 passes). Le Jazz shoote à un superbe 56.8% dont 14/36 de loin, laissant peu de chances à Portland qui rentre 48.3% de ses tentatives dont un 15/34 à -pts. La clé de la rencontre le 60-34 du Jazz dans la raquette. Damian Lillard signe 34 points à 10/21 dont 7/13 à 3-pts et 8 passes alors que CJ McCollum ajoute 25 points à 10/23 dont 3/8 à 3-pts et Anfernee Simons 15 points à 7/9 en sortie de banc.

Le Jazz a parfaitement démarré le match par un 13-2 et a contrôlé la rencontre dans le sillage d’un excellent Joe Ingles en première mi-temps. Les locaux menaient 59-52 à la mi-temps et se sont envolés au retour des vestiaires sous l’impulsion de Mitchell. Ils ont démarré la seconde mi-temps par un 14-0 et ont pris jusqu’à 23 points d’avance, 86-63. En tête 96-76 à l’entame des 12 dernières minutes, on pensait le match plié, mais le duo Simons – McCollum, intenable, a permis aux Blazers de démarrer le dernier acte sur un 26-7 pour revenir à seulement 1 point. Mais Portland n’a jamais réussi à passer devant la faute à Donovan Mitchell notamment, bien aidé par des paniers à 3-pts importants d’Ingles et Bogdanovic et aussi deux contres de Rudy Gobert dans la dernière minute sur Camrleo Anthony et Damian Lillard, en plus de deux sauvetages importants. Mitchell a scoré 10 points lors des dernières 4’22.