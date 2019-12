[Dernière chance] Voyage NBA : Assistez à deux affiches de rêve à Boston !

Vous rêvez de vivre l’ambiance unique du TD Garden, salle NBA mythique, sentir l’atmosphère particulière qui règne à Boston, ville de sport et d’histoire américaine par excellence, flâner le long du Freedom Trail, traîner sur le campus d’Harvard… alors venez taper votre Trip Double à Boston ! Il reste encore quelques places pour ceux qui veulent encore participer.

En partenariat avec la communauté de fans twitter @CelticsFR, nous vous proposons de vivre une expérience inoubliable dans la ville des hommes en vert, avec 2 matchs NBA des coéquipiers de Kemba Walker, Jayson Tatum, ou encore Gordon Hayward… et quels matchs ! Les Houston Rockets de James Harden et Russell Westbrook, puis les Nets d’un certain Kyrie Irving, le tout en suites privatisées !

Ce Trip Double à « Beantown »comprendra donc :

+ Vol

Opéré par Delta Airlines au départ de Paris Roissy/Charles de Gaulle en classe éco :

Départ le vendredi 28 février à 10h10 de Paris Roissy/Charles de Gaulle -> Arrivée à Boston, le même jour à 12h30 heure locale via le vol DL405.

de Paris Roissy/Charles de Gaulle -> Arrivée à Boston, le même jour heure locale via le vol Retour le mercredi 4 mars à 19h05 depuis Boston -> Arrivée à Paris Roissy/Charles de Gaulle le jeudi 5 mars à 08h15 heure française via le vol DL404.

depuis Boston -> Arrivée à Paris Roissy/Charles de Gaulle le heure française via le vol Un bagage en soute jusqu’à 23 kg par personne et taxes d’aéroport incluses.

+ 5 nuit s d’hôtel :

Le séjour se déroulera à l’hôtel 4 étoiles Kimpton Onyx (155 Portland St, Boston, MA 02114) du 28 février au 4 mars. Vous serez ainsi en plein centre de Boston et surtout quasiment en face du TD Garden !!! L’immanquable Freedom Trail passe à deux pas et la North Station (en-dessous du TD Garden) est aussi l’un des meilleurs nœud d’échanges pour le métro.

+ 2 matchs NBA :

Au TD Garden Boston Celtics – Houston Rockets le 29/02/2020 à 20h30; EN SUITE (entre niveau 100 et 200)



le 29/02/2020 à 20h30; Au TD Garden Boston Celtics – Brooklyn Nets le 03/03/2020 à 19h30. EN SUITE (entre niveau 100 et 200)

TRANSFERTS

+ Fan Experience et visite

Rencontre et/ou séance de photos/dédicaces avec un joueur NBA après un des matchs. Ces rencontres sont validées plusieurs mois à l’avance, mais nous restons tributaires d’un empêchement de dernière minute dans des cas extrêmement rares, notamment blessure.*

Assister à l’échauffement des joueurs.

Visite du Sports Museum : Pendant vos deux matchs en loge, vous aurez accès au Sports Museum du TD Garden, sur les deux niveaux de Suites.

Les suites vous permettent de passer par une entrée plus rapide et plus tôt dans la salle, vous donnent aussi accès à tous les bars, concessions et autres espaces réservées à ces deux niveaux, pour une plus petite clientèle (moins de queue là aussi !). Chaque suite comporte également ses propres toilettes. Nous vous proposerons de plus de faire une commande boissons + nourriture pour être livré dans cet espace, afin de ne pas manquer une seconde, si le groupe arrive à se mettre d’accord.

Prix

En chambre quadruple (4 billets réservés)** : 1350€*** ttc par personne soit au total 5400€

En chambre triple (3 billets réservés)** : 1450€*** ttc par personne s oit au total 4350€

En chambre double (2 billets réservés)** : 1490€*** ttc personne soit au total 2980€

En chambre simple (1 billet réservé)** : 1890€*** ttc personne

** Un grand lit en chambre simple et double. Deux grands lits en chambre triple et quadruple

*** tarif groupe pour 36 personnes.

Modalités de paiement

Pour réserver et payer lorsque vous avez fait votre choix, envoyez-nous un email à l’adresse tripdouble@basket-infos.com, en nous précisant votre choix de chambre et le voyage concerné. Nous vous enverrons les informations nécessaires pour régler par virement un acompte d’un montant égal à 35% du prix total du voyage. Le paiement du solde du prix du voyage devra être effectué par virement au plus tard le 15 janvier (pour ceux qui réserveraient tardivement, nous pourrons laisser un délais plus important). Avant cette échéance vous pourrez régler à tout moment le solde. Un email vous sera envoyé pour vous rappeler cette date.

Vous pouvez également opter pour le règlement de la totalité du montant du voyage.

Une fois le paiement effectué vous recevrez une facture, votre contrat, mais aussi un formulaire à remplir pour nous transmettre les coordonnées nécessaires à l’émission des billets d’avion, qui vous seront transmis dans les semaines suivants votre réservation.

Nombre de places

Le nombre de places est limité à 36 personnes, mais nous nous efforcerons de contenter un maximum de personnes au-delà de cette limite. Nous ne pourrons cependant plus garantir des conditions identiques : les horaires des vols pourraient légèrement différer, l’hôtel pourrait être différent si l’actuel est plein, et le prix pourrait varier dans des proportions faibles, mais les prestations seraient d’un standing similaire.

De plus le nombre minimum de personnes est fixé à 36 personnes et le voyage ne pourra être réalisé que si cette condition est atteinte au plus tard le 10 décembre. Si le nombre de 36 personnes n’est pas atteint, nous nous efforcerons toutefois de proposer aux voyageurs ayant réservé les mêmes conditions pour qu’ils puissent partir. Si le voyage venait à être annulé, les voyageurs seraient bien sûr remboursés.

Assurances

Aucune assurance ni assistance rapatriement n’est incluse dans le prix de nos voyages. Pour éviter toute prise de tête durant le voyage, mais aussi avant, nous vous conseillons fortement de souscrire à une assurance annulation et/ou multirisques. Notre partenaire Chapka Assurances vous propose plusieurs formules dont au moins une répondra à vos besoins et vous permettra de profiter sereinement de votre voyage, et éviter tout stress avant le départ. Pour plus d’informations et pour souscrire à une assurance c’est en cliquant ici chez notre partenaire Chapka Assurances

Attention : Cap Explorer doit impérativement être souscrit avant ou maximum dans les 48 heures suivant le versement du 1er acompte de votre voyage sauf pour la formule Assistance qui peut se souscrire jusqu’à la veille du départ.

Résolution du contrat

Une fois le voyage réservé et l’acompte payé, une annulation entraînera le paiement des frais mentionnés dans le tableau récapitulatif des frais prévu à l’article 5.2 des conditions générales de vente. Pour toute demande de modification du voyage, veuillez nous contacter à l’adresse tripdouble@basket-infos.com

Pour plus d’information sur la modification, l’annulation du contrat ou du voyage, rendez-vous ici dans les conditions générales de vente.

Formalités et conditions applicables en matière de passeports et de visas

Les ressortissants français désireux de se rendre aux États-Unis et titulaires d’un passeport électronique ou d’un passeport français à lecture optique délivré avant le 26 octobre 2005 sont susceptibles de bénéficier du Programme d’Exemption de Visa pour un séjour de 90 (quatre-vingt-dix) jours maximum. Ils doivent disposer d’un billet aller-retour.

Dans tous les autres cas, les passagers doivent être en possession d’un visa. Attention les délais de délivrance des visas peuvent être de plusieurs semaines. Dans tous les cas, renseignez-vous auprès de l’ambassade des États-Unis en France (amb-usa.fr).

Depuis le 12 janvier 2009, les voyageurs désireux de se rendre aux États-Unis dans le cadre du Programme d’Exemption de Visa sont désormais soumis à des conditions supplémentaires de contrôle de sécurité et doivent solliciter, 72 heures au moins avant leur départ, une pré-autorisation au moyen du processus suivant : remplir une demande sur le site officiel : https://esta.cbp.dhs.gov

Pour plus d’informations sur les passeports et visa, rendez-vous à l’article 13.1 de nos conditions générales de vente.

Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie de son livret de famille

Pour les personnes à mobilité réduite, veuillez nous contacter au préalable sur tripdouble@basket-infos.com afin que nous puissions faire le nécessaire.

Nous vous conseillons également de consulter notre FAQ où vous trouverez sans doute les réponses à vos interrogations, mais aussi nos conditions générales de vente.