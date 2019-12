Dwane Casey : « Ça fait du bien au moral de l’équipe »

Sur 5 défaites de suite les Pistons, privés de Luke Kennard, out au moins deux semaines, affrontaient une équipe des Wizards totalement décimée dont ils devaient profiter pour se relancer. Ils n’ont pas manqué l’occasion en livrant une très bonne performance, notamment offensivement avec 132 points, record de saison égalé et 106 points après 3 quarts, soit plus que de lors de 11 matchs complets cette saison. Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice avec 8 joueurs à au moins 10 points dont 22 pour Christian Wood, 17 pour Tim Frazier, 14 pour Blake Griffin et Andre Dummond. Les Pistons shootent à 53.5% alors que les Wizards sont limités à 41.3% dont un très mauvais 7/24 de loin. Après 3 quarts l’affaire été pliée grâce à un 14-4.

« Ça fait du bien au moral de l’équipe. Je trouve que nous avons fait de bonnes choses défensivement durant la première partie du match. Nous voulions les empêcher de mettre en place leur défense sur transition, et nous avons réussi. J’ai trouvé que la circulation du ballon était bonne, en nous appuyant sur Blake (Griffin) au poste. Il y a eu beaucoup de bonnes choses. Maintenant nous devons enchaîner à l’extérieur avec un road trip difficile. » Dwane Casey « J’ai trouvé que nous avions juste fait toutes les petites choses nécessaires ce soir. Nous nous sommes accrochés. Il y a des passages où nous ne mettions pas nos shoots, mais nous sommes bien revenus en défense et nous avons fait ce que nous étions supposés faire. Nous avons joué en transition et marqué des paniers faciles. Nous n’étions évidemment pas dans une bonne situation avec 5 défaites de suite, mais j’ai trouvé que nous étions concentrés et nous nous sommes assurés de jouer notre jeu. » Blake Griffin

Detroit a réussi un bon 19/48 de loin, record de tentatives de franchise égalé. Tim Frazier a rentré 5 tirs derrière l’arc.

« Timmy est dans la ligue depuis 5 ou 6 ans, donc il a une bonne expérience et il sait ce qui se passe. Il a bien shooté, mais il nous a aussi aidés dans la circulation du ballon et le rythme de jeu. » Casey

